Трех бойцов Нацгвардии освободили из шестимесячного плена боевиков

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Отмечается, что военнослужащие содержались боевиками в заложниках в течение шести месяцев.

«Освобожден солдат резерва Смоляной И.М., солдат резерва Финогин М.А., старшина резерва Павлов С.И.», - уточняет пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 февраля, из плена боевиков были освобождены пять украинских военнослужащих.

Переговоры об обмене пленными вела волонтерская группа «Патриот», координировали обмен сотрудники центра освобождения заложников при Министерстве обороны.

Читайте такжеБоевики не соглашались на обмен пленными по принципу «один на один» - переговорщикПо словам руководителя центра Юрия Тандита, освободили двух военнослужащих из 51-й механизированной бригады и трех бойцов батальона «Донбасс». Взамен украинская сторона отдала пятерых гражданских, которых подозревали в сотрудничестве с сепаратистами.