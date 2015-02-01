Из плена освобождены 5 бойцов АТО
12:30, 01 февраля 2015Война
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Пять украинских военнослужащих освободили из плена боевиков.
REUTERS
Как сообщает "5 канал", переговоры вела волонтерская группа "Патриот", координировали обмен сотрудники Центра освобождения заложников при Министерстве обороны.
Читайте такжеГенштаб: 184 военных находятся в плену боевиковПо словам руководителя центра Юрия Тандита, освободили двух военнослужащих из 51-й механизированной бригады и трех бойцов батальона "Донбасс". Взамен украинская сторона отдала пятерых гражданских, которых подозревали в сотрудничестве с сепаратистами.
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