Из плена освобождены 5 бойцов АТО

Как сообщает "5 канал", переговоры вела волонтерская группа "Патриот", координировали обмен сотрудники Центра освобождения заложников при Министерстве обороны.

Читайте такжеГенштаб: 184 военных находятся в плену боевиковПо словам руководителя центра Юрия Тандита, освободили двух военнослужащих из 51-й механизированной бригады и трех бойцов батальона "Донбасс". Взамен украинская сторона отдала пятерых гражданских, которых подозревали в сотрудничестве с сепаратистами.