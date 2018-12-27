Завершение военного положения: ВСУ на Донбассе остаются в полной боевой готовности

По словам Саранцева, на Донбассе во время действия военного положения был проведен комплекс мероприятий по усилению безопасности.

Подразделения Вооруженных сил Украины, которые выполняют задачи в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, после завершения военного положения остаются в полной боевой готовности.

Об этом в комментарии УНИАН заявил начальник пресс-центра Объединенных сил Виталий Саранцев.

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«На время введения военного положения был проведен комплекс мероприятий по усилению безопасности. Что касается военных, которые здесь исполняют обязанности, то они постоянно находятся в полной боевой готовности», - заявил он.

По словам Саранцева, все КПВВ на Донбассе работают в штатном режиме. «Единственное ограничение, которое все еще действует, оно принималось СНБО. Это ограничение проезда для иностранных граждан через пункты въезда-выезда», - заметил начальник пресс-центра Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, военное положение в 10 областях, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей, длился 30 суток - с 14.00 26 ноября в 14.00 26 декабря.