Количество раненых украинских военных за сутки увеличилось до 30 человек

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли 5 украинских военнослужащих, 30 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеРоссийско-террористические войска попытались штурмовать Дебальцево со стороны Горловки - ИС

"За прошедшие сутки в результате боевых противостояний мы потеряли 5 наших военнослужащих, еще 30 получили ранения разной степени", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, ранее и.о. пресс-секретаря Генштаба Вооруженных сил Владислав Селезнев сообщал, что за прошедшие сутки получили ранения 29 человек.