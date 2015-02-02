Количество раненых украинских военных за сутки увеличилось до 30 человек
13:38, 02 февраля 2015Война
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Андрей Лысенко сообщил о потерях украинской армии за прошедшие сутки.
REUTERS
За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли 5 украинских военнослужащих, 30 получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.
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"За прошедшие сутки в результате боевых противостояний мы потеряли 5 наших военнослужащих, еще 30 получили ранения разной степени", - сказал Лысенко.
Как сообщал УНИАН, ранее и.о. пресс-секретаря Генштаба Вооруженных сил Владислав Селезнев сообщал, что за прошедшие сутки получили ранения 29 человек.
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