Российско-террористические войска попытались штурмовать Дебальцево со стороны Горловки - ИС

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».

Подчеркивается, что очередная попытка штурма населенного пункта Дебальцево российско-террористическими войсками закончилась неудачей.

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По данным группы, «командование формирования российско-террористических войск, дислоцированного в районе н.п. Горловка («Горловский гарнизон» террористов), получило команду от «командования ДНР» выделить часть сил и средств в состав одной из ударных групп, которые ранее наступали через Углегорск (обходя его севернее, действуя с окраины Горловки), для атаки на Дебальцево. «Горловский гарнизон» выделил бронегруппу (до 15 единиц бронетехники, включая 7 танков), часть которой (как минимум 3 танка и 2 ББМ) была сразу же уничтожена при атаке на блок-пост украинских войск. Ещё одна группа противника (авангард прорвавшейся в Углегорск тактической группы террористов) в районе дороги по направлению к Дебальцево была накрыта украинской артиллерией, потеряв еще 2 танка, 2 ББМ, и как минимум 3 грузовых автомобиля».

В результате противник прекратил наступление на Дебальцево и начал отход к Углегорску, оставив подбитую технику.

«На протяжении прошедших выходных в районе Дебальцевского плацдарма российско-террористические войска пытались наращивать тактическую плотность своих подразделений, ведущих активные боевые действия, путем массирования сил и средств на определенных направлениях. Кроме того, на Углегорском направление отмечается попытка их эшелонирования с целью создания тактического резерва для ввода «в прорыв»», - сообщает ИС.

Отмечается переброска через Макеевку и Енакиево, а также Алчевск и Стаханов подкреплений для формирований противника, ведущих бои в районе Дебальцево, для восстановления их боеспособности после потерь, понесенных в ходе предыдущих попыток окружить группировку украинских войск на плацдарме. Всего, по данным «Информационного Сопротивления», на протяжении последних суток террористы перебросили в данный район порядка 55 единиц бронетехники (35 ед. – через Макеевку и Енакиево, 20 ед. - через Алчевск). Отмечается также переброска живой силы (в основном крытыми грузовиками, но и частично на броне). Всего переброшено более 1 200 человек».

Ранее УНИАН сообщал, что боевики перешли к тактике «вытеснения» украинских войск в районе Дебальцево.