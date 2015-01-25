Из плена боевиков освободили троих защитников Донецкого аэропорта - СМИ
12:07, 25 января 2015Война
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Сергея Бойко, Владимира Предюка и Дмитрия Костецкого освободили из плена.
Из плена боевиков освободили троих защитников Донецкого аэропорта / novosti.dn.ua
В субботу из плена "ДНР" освободили троих защитников Донецкого аэропорта. Это Сергей Бойко, Владимир Предюк и Дмитрий Костецкий, сообщают Новости Донбасса.
Бойцов украинской армии освободили из плена и передали матерям прямо на территории Донецка.
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В освобождении приняли участия заместитель Министра обороны Юрий Мехед, советник Министра обороны Василий Будик и группа по освобождению пленных "Патриот".
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