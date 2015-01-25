Из плена боевиков освободили троих защитников Донецкого аэропорта - СМИ

В субботу из плена "ДНР" освободили троих защитников Донецкого аэропорта. Это Сергей Бойко, Владимир Предюк и Дмитрий Костецкий, сообщают Новости Донбасса.

Бойцов украинской армии освободили из плена и передали матерям прямо на территории Донецка.

Читайте такжеБои вблизи Донецкого аэропорта продолжаются - силы АТО удерживают позиции

В освобождении приняли участия заместитель Министра обороны Юрий Мехед, советник Министра обороны Василий Будик и группа по освобождению пленных "Патриот".