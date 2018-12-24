"Явно к чему-то готовятся": в ИС объяснили, зачем оккупантам фейки о "войсках НАТО" на Донбассе

ИС отмечает, что это является очередной информационно-психологической операцией оккупантов.

Оккупанты на Донбассе выдумали новые фейки о «прибытии войск НАТО» на Донбасс.

Как сообщает «Информационное сопротивление», участились сообщения оккупационных «властей» о «натовском участии» в боевых действиях. Так, недавно боевики сообщили о якобы прибытии 60 бойцов специальной авиадесантной службы САС на фронт и прибытии 20 норвежских егерей из спецназа и израильского Моссада в Мариуполь.

Читайте такжеОфицер ВСУ показал недавно ликвидированных на Донбассе боевиков (фото)

ИС отмечает, что это является очередной информационно-психологической операцией для прикрытия оперативного развёртывания войск в ОТК «Донецк» и частично 2-м АК (заканчивается/закончился цикл подготовки и боевого слаживания по крайней мере в пяти батальонно-тактических группах, не задействованных непосредственно на фронте, с проведением соответствующих командно-штабных учений).

«Оккупанты явно к чему-то готовятся, а свою военную активность прикрывают фейками о подготовке ВСУ к какому-то мифическому наступлению», – подчеркнули в ИС.