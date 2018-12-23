Сутки на Донбассе: украинские военные уничтожили двух боевиков в ответ на обстрелы

В течение суток зафиксирован один случай применения врагом вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

В течение минувших суток, 22 декабря, российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. По данным разведки, двое боевиков были уничтожены и один ранен.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, в результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал.

В течение суток зафиксирован один случай применения врагом вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. В частности, боевики совершили прицельный обстрел из миномета калибра 120 мм в районе населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.

Кроме того, опорные пункты ВСУ были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское, на Луганском направлении, в районе населенного пункта Красногоровка - на Донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Гнутово на Мариупольском направлении.

В течение текущих суток, 23 декабря, враг огонь не открывал.

Напомним, в пятницу, 21 декабря, российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня, ни один украинский военнослужащий не пострадал.