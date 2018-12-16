"Готовы к любому развитию событий": экс-разведчик спрогнозировал, каким будет Новый год в зоне ООС

Волонтер отметил, что усиление российской военной группировки на границе с Украиной – это сигнал, который государство и армия не должны пропустить.

Новогодние праздники в зоне проведения Операции объединенных сил должны пройти без обострений. Эскалации ситуации на линии разграничения, в частности усиление обстрелов, не ожидается.

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Об этом рассказал экс-военный разведчик и волонтер Андрей Рымарук, передает «Обозреватель». По его словам, прогноз основывается на том факте, что прошлый Новый год был самым тихим за всю историю войны.

"Тогда в течение семи дней не фиксировали ни одного нарушения режима тишины. И я думаю, что такая же ситуация повторится и в этом году", – заверил Римарук.

Однако, подчеркнул он, усиление российской военной группировки на границе с Украиной – это сигнал, который государство и армия не должны пропустить.

"Но сейчас, могу вас заверить, ребята готовы к любому развитию событий. Мы ждем, и если враг захочет помериться с нами силами, мы покажем – кто мы и какой силой обладаем", – подытожил волонтер.