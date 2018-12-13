РФ развернула возле Украины ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерные боеголовки – Полторак

Таким образом, по словам министра, Россия значительно увеличила предполагаемый радиус поражения территории Украины.

Министр обороны Степан Полторак заявляет, что Россия развернула вблизи границы с Украиной ракетные комплексы «Искандер», которые могут нести ядерные боеголовки.

Об этом он сказал во время итоговой встречи с военными атташе иностранных государств, аккредитованными в Украине.

«Зачем они разместили ракетные комплексы «Искандер» недалеко от наших границ, значительно увеличив вероятный радиус поражения нашей территории? Сейчас мы наблюдаем просто огромное количество накопленного российского оружия на нашей границе», - написал министр в Facebook.

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По его словам, провокация в Керченском проливе, хотя перемещение украинской корабельной группы происходило согласно всем нормам международного права, россиянам нужна была для дальнейшего осуществления открытой агрессии в отношении Украины.

Поэтому, по убеждению Полторака, введение в отдельных регионах военного положения в довольно мягкой формуле является адекватным ответом на те угрозы украинскому государственности, которые существуют на данный момент.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября корабли ФСБ России заблокировали проход к Керченскому проливу украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским судам, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих.