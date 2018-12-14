Эксперт рассказал, в каком статусе оккупированный Донбасс должен вернуться в Украину
Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Тарас Чорновил считает, что пока еще захваченная часть Донбасса должна вернуться под контроль Украины в статусе территории, на которой, как и на остальной части нашей страны, будет проводиться децентрализация.
Для Донбасса после возвращения будут действовать те же принципы децентрализации, которые постепенно будем вводить для всей страны, единственное — должен быть переходный период, рассказал аналитик во время чата на "Главреде".
Читайте такжеНа Донбассе ликвидирован вероятный убийца легендарного бойца АТО (фото)
"К сожалению, не прошли конституционные изменения в 2015 году, а там уже было окончательное определение децентрализации как территориально-административного устройства и был также введен фактически переходный период на три года для ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — Ред.)", — отметил экс-нардеп.
Аналитик подчеркнул, что это так называемый "закон об особом статусе", хотя как раз статуса там и не было. "Там были некоторые дополнительные компромиссы в правоохранительной сфере, но и существенные ограничения", — заявил Чорновил.
"Децентрализация предполагает четкое распределение полномочий между центром и территориями. И это будет касаться также и Донбасса…", — сказал эксперт.
"Но что касается гуманитарной политики, в частности, языковой, то должны действовать общегосударственные регуляторные правила, которые будут давать гарантии меньшинствам, но и сохранять статус государственного языка", — полагает он.
Ранее заместитель начальника Генштаба ВСУ и командир Объединенного оперативного штаба, действующего на Донбассе Сергей Наев заявил о начале "идеологической деоккупации Донбасса".