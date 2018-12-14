Эксперт рассказал, в каком статусе оккупированный Донбасс должен вернуться в Украину

На пока неподконтрольной Киеву части востока нашей страны нужно провести децентрализацию, полагает аналитик.

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Тарас Чорновил считает, что пока еще захваченная часть Донбасса должна вернуться под контроль Украины в статусе территории, на которой, как и на остальной части нашей страны, будет проводиться децентрализация.

Для Донбасса после возвращения будут действовать те же принципы децентрализации, которые постепенно будем вводить для всей страны, единственное — должен быть переходный период, рассказал аналитик во время чата на "Главреде".

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"К сожалению, не прошли конституционные изменения в 2015 году, а там уже было окончательное определение децентрализации как территориально-административного устройства и был также введен фактически переходный период на три года для ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — Ред.)", — отметил экс-нардеп.

Аналитик подчеркнул, что это так называемый "закон об особом статусе", хотя как раз статуса там и не было. "Там были некоторые дополнительные компромиссы в правоохранительной сфере, но и существенные ограничения", — заявил Чорновил.

"Децентрализация предполагает четкое распределение полномочий между центром и территориями. И это будет касаться также и Донбасса…", — сказал эксперт.

"Но что касается гуманитарной политики, в частности, языковой, то должны действовать общегосударственные регуляторные правила, которые будут давать гарантии меньшинствам, но и сохранять статус государственного языка", — полагает он.

Ранее заместитель начальника Генштаба ВСУ и командир Объединенного оперативного штаба, действующего на Донбассе Сергей Наев заявил о начале "идеологической деоккупации Донбасса".