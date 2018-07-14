Украина начала идеологическую деоккупацию Донбасса - генерал

У ВСУ есть оборудование, способное глушить ТВ со стороны временно оккупированных территорий.

Заместитель начальника Генштаба ВСУ и командир Объединенного оперативного штаба, действующего на Донбассе Сергей Наев заявил о начале "идеологической деоккупации Донбасса".

Об этом сообщает львовская газета "Высокий замок".

По словам Наева, в распоряжении ВСУ есть оборудование, которое способно глушить телевидение со стороны временно оккупированных территорий. Также Наев общается с руководителями местных СМИ, в том числе и тех, что находятся на территориях самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

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"Лучший способ влиять на сознание местного населения - это демонстрировать эффективную работу власти, чтобы люди видели, что жизнь улучшается, чтобы могли сравнить", - отметил он.

Ранее Наев заявил, что президент России Владимир Путин начал конфликт на Донбассе, поскольку ему выгодно шантажировать нашу страну по приднестровскому сценарию.

"Ему выгодно шантажировать Украину по приднестровскому сценарию. Именно для этого он и начал конфликт на востоке", - сказал он.