За минувшие сутки на Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

Боевики стреляли из вооружения БМП, также зафиксирована активность вражеского снайпера.

За прошедшие сутки 7 декабря, российские оккупанты 13 раз открывали огонь по оборонительным укреплениям операции Объединенных сил.

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Боевики обстреляли украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Зайцево, Авдеевка, Водяное, Пески, Опытное, Тарамчук, Чермалык, Богдановка, Гнутово и Водяное на Приазовье, сообщили в пресс-службе ООС.

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также, на одном из направлений, зафиксирована активность вражеского снайпера. Кроме того, оккупанты применили вооружение БМП вблизи Зайцево на Горловском направлении, и Опросного - на Донецком", - говорится в сообщении.

В ходе боевых действий, ранения получили два военнослужащих Объединенных сил, один из них – смертельные. По данным разведки, в течение 7 декабря, двое оккупантов были ранены, а еще двое - уничтожены.

От начала текущих суток, враг огневой активности не проявлял.

Как сообщал УНИАН, Украина предлагает ввести на Донбассе совместную миротворческую миссию ООН и ОБСЕ.