цей матеріал доступний українською

Украина предлагает ввести на Донбассе совместную миротворческую миссию ООН и ОБСЕ

19:06, 06 декабря 2018
Война
252 0
На Донбассе должна быть реальная миротворческая миссия / фото facebook.com/theministryofdefence.ua

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Украина выступила с инициативой введения на Донбассе совместной миротворческой миссии Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом глава МИД сказал журналистам на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане.

Читайте такжеМиротворческая миссия ООН должна не допустить закрепления позиций агрессора на Донбассе - Порошенко

«Сегодня была очень интересная презентация от ОБСЕ, в том числе и тех, кто работает на Минской площадке. Они поняли, что тот маразм, который там происходит, дальше продолжаться не может. И мы вышли с инициативой, что должна быть реальная миротворческая миссия - совместная миссия ООН и ОБСЕ, причем и с военным, и с полицейским компонентами, и с международной администрацией», - отметил министр.

Он добавил, что «это, конечно, еще не та миссия, которую мы хотели, которую мы постоянно продвигаем, но, по меньшей мере с точки зрения ментальности, - это однозначно хороший шаг в правильном направлении. Мы будем стараться его развивать».

Как сообщал УНИАН, 26 сентября Климкин заявил, что Украина, США, Германия и Франция уже давно подготовили совместный проект резолюции Совета безопасности ООН о размещении миротворческих сил на Донбассе. Министр обещал, что страны вынесут этот документ на рассмотрение Совбеза.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #миротворческая миссия#ОБСЕ на Донбассе#ООН на Донбассе