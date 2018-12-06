Украина предлагает ввести на Донбассе совместную миротворческую миссию ООН и ОБСЕ

Министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что миссия должна объединить военный и полицейский компоненты.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Украина выступила с инициативой введения на Донбассе совместной миротворческой миссии Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом глава МИД сказал журналистам на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане.

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«Сегодня была очень интересная презентация от ОБСЕ, в том числе и тех, кто работает на Минской площадке. Они поняли, что тот маразм, который там происходит, дальше продолжаться не может. И мы вышли с инициативой, что должна быть реальная миротворческая миссия - совместная миссия ООН и ОБСЕ, причем и с военным, и с полицейским компонентами, и с международной администрацией», - отметил министр.

Он добавил, что «это, конечно, еще не та миссия, которую мы хотели, которую мы постоянно продвигаем, но, по меньшей мере с точки зрения ментальности, - это однозначно хороший шаг в правильном направлении. Мы будем стараться его развивать».

Как сообщал УНИАН, 26 сентября Климкин заявил, что Украина, США, Германия и Франция уже давно подготовили совместный проект резолюции Совета безопасности ООН о размещении миротворческих сил на Донбассе. Министр обещал, что страны вынесут этот документ на рассмотрение Совбеза.