Кабмин ввел режим ЧС на Донбассе и режим повышенной готовности к ЧС по всей стране

Кабинет министров Украины на выездном заседании в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Донецкой и Луганской областях и ввел режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям по всей стране, сообщил в ходе заседания премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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«Сегодня правительство собралось на отдельное заседание правительства. Мы принимаем решение о создании единой централизованной системы координации гражданской защиты Украины и безопасности украинцев, - сказал глава правительства. - В соответствие с Кодексом гражданской защиты Украины, Кабинет министров Украины принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территориях Донецкой и Луганской областей. Правительством Украины принято решение о введении режима повышенной готовности на всей территории страны. Цель таких решений - полная координация деятельности всех органов власти для обеспечения безопасности граждан и гражданской защиты населения».

При этом глава правительства отметил, что принятые решения не означают введения военного положения в стране. «Прошу не путать (создание Госкомиссии по чрезвычайным ситуациям и введение режима чрезвычайной ситуации – УНИАН) это с чрезвычайным положением и военным положением. Это вводится решением парламента. Наше решение направлено только на одно: все должны работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Все службы должны подчиняться Госкомиссии по чрезвычайным ситуациям или региональным комиссиям».

Также Яценюк назвал одной из главных задач региональных комиссий по чрезвычайным ситуациям четкое информирование граждан – по всем организациям, школам, больницам – о состоянии безопасности, о том, что надо делать в случае чрезвычайной ситуации, о том, куда звонить и ехать.