Более 60 тысяч военнообязанных уже получили повестки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Украины Виктория Кушнир сегодня на брифинге в Киеве.

«Мобилизация в ряды Вооруженных сил продолжается планово. Сейчас во всех военкоматах Украины проводится плановая работа по извещению и начата работа медицинских комиссий», - отметила она.

Читайте такжеВ Украине создадут реестр тех, кто уклоняется от мобилизации«По состоянию на 25 января извещены 61 тысяча 748 военнообязанных, что составляет 71,7% от запланированных мероприятий», - отметила Кушнир.

Как сообщал УНИАН, мобилизация в 2015 году пройдет в три этапа и продлится с января по август. Первый начался 20 января и продлится 90 дней, второй - ориентировочно с апреля и продлится 60 дней, а третий этап начнется с июня и также продолжится в течение 60 дней.