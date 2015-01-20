В Украине официально началась частичная мобилизация.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Сегодня в Украине официально началась частичная мобилизация», - отметил он, добавив, что «она пройдет в три волны общей длительностью 210 дней на всей территории 24 областей Украины и в Киеве».

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По словам Лысенко, «новые военнослужащие заменят бойцов, которые служат с весны 2014 года. Мобилизованные, которые будут служить в зоне проведения АТО, будут получать 100-процентную надбавку к заработной плате».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 января, в газете Верховной Рады «Голос Украины» был опубликован Закон «Об утверждении указа президента Украины от 14 января 2015 года № 15 «О частичной мобилизации».