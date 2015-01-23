За последние 9 дней на Донбассе погибли более 260 человек - ООН

По данным ООН, за последние девять дней бои на Донбассе унесли жизни 262 человек, передает Reuters.

Количество жертв с момента возобновления боев стало самым высоким с сентября, когда были подписаны мирные соглашения.

"Существенная эскалация насилия увеличила число жертв до 5.086 человек, и мы боимся, что реальные цифры могут быть значительно выше", - сказал представитель ООН Руперт Колвилль на пресс-конференции в Женеве.

Отмечается, что Евросоюз отреагировал на очередной виток насилия обещанием предпринять новые шаги для давления на Россию, на которую Запад наложил болезненные экономические и политические санкции, и предоставить больше помощи Украине.

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"Если Россия не будет выполнять (мирные) соглашения, а мы определенно столкнулись с очень серьезной ситуацией, то в этом случае, я полагаю, мы на уровне Евросоюза также посмотрим на то, какое дополнительное давление мы можем оказать", - сказал министр иностранных дел председательствующей в ЕС Латвии Эдгар Ринкевич.