За время конфликта на Донбассе погибло уже более 5 тысяч человек - ОБСЕ

Число погибших в ходе конфликта на Донбассе превысило 5 тысяч человек, около миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, заявил представитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Бочуркив, передает BBC.

Более десяти тысяч человек ранены, добавил эксперт.

По данным обеих сторон конфликта, только за последние 24 часа убиты 34 человека.

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Среди них, по данным Киева, жертвы сегодняшнего обстрела остановки троллейбуса в Донецке и десять украинских военнослужащих.

Еще десять человек, по словам замкомандующего самопровозглашенной ДНР Эдуарда Басурина, убиты в Горловке, одна женщина – в Луганске.