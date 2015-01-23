За сутки в зоне АТО погибли 3 военных, 50 - ранены
13:35, 23 января 2015Война
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За минувшие сутки в зоне АТО погибли 3 украинских военнослужащих, 50 ранены.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.
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