В МинВОТ рассказали, что могло помешать Путину напасть на Украину в 2014 году

Юрий Гримчак объяснил, чего не хватало Украине в 2014 году - в начале российской агрессии.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Юрий Гримчак заявил, что Российская Федерация не напала бы на Украину, если бы страна была членом НАТО.

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Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".

"Что касается НАТО. Можно привести хороший пример. Все очень просто. У нас бы не было агрессии в Крыму и на Донбассе, если мы были бы страной НАТО. Тогда это было бы нападение не просто на внеблоковую Украину, а нападение на страну НАТО. Это совсем другая ситуация", - заявил он.

"И это не Будапештский меморандум, согласно которому мы должны были обратиться ко всем странам-гарантам и сказать, что на нас напали. Но Россия сказала, что никто ни на кого не нападал и мы не будем вести с вами переговоров. На этом Будапештский меморандум закончился", - добавил чиновник.