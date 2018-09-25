Беларусь не будет участвовать в миротворческой миссии ООН на Донбассе - Грымчак

Беларусь имеет очень маленький опыт, несколько офицеров принимали участие в миротворческой миссии, отметил он.

Беларусь не будет принимать участия в миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Читайте такжеВолкер назвал страны, готовые отправить миротворцев на Донбасс

Об этом сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в эфире телеканала "112 Украина". "Стран, которые предварительно согласились на участие в миротворческой миссии, более 40. Поэтому с точки зрения Киева ни Беларусь, ни Казахстан принимать в этом участия не будут. При этом нужно учитывать, что Беларусь имеет очень маленький опыт, несколько офицеров принимали участие в миротворческой миссии. Так что тут без вопросов", - отметил Грымчак.

Заместитель министра уточнил, что со стороны России также есть требование, чтобы это были не страны Альянса.

Главное, что на сегодняшний день позицию по миротворческой миссии разделяют США, Германия и Франция. "Главные страны, которые заняты в этом процессе, готовы поддержать те предложения, которые выразила Украина", - сказал Грымчак.

Как сообщал УНИАН, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер назвал ряд стран, которые готовы отправить своих военнослужащих на восток Украины в рамках миротворческой миссии.