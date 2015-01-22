В Донецк вошла колонна "Градов" - насчитывается не менее 24 установок (видео)
10:04, 22 января 2015Война
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В интернете появилось видео, на котором на подъездах к Донецку запечатлена колонна РСЗО БМ-21 "Град".
На подъездах к Донецку запечатлена колонна "Градов" / facebook.com/backandalive
В колонне насчитывается не менее 24 установок.
Ранее сообщалось, что боевики продолжили обстрел мирных граждан ‒ жителей Дебальцево и Авдеевки. Террористы ведут огонь из установок системы залпового огня "Град".
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Кроме того, Боевики возобновили активные обстрелы из «Градов», минометов, артиллерии и танков позиций сил АТО в районе Мариуполя на Донбассе. Восемь раз огнем из минометов, артиллерии, танков и РСЗО «Град» были подвержены укрепленные пункты украинцев возле Гнутово.
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