В Донецк вошла колонна "Градов" - насчитывается не менее 24 установок (видео)

В колонне насчитывается не менее 24 установок.

Ранее сообщалось, что боевики продолжили обстрел мирных граждан ‒ жителей Дебальцево и Авдеевки. Террористы ведут огонь из установок системы залпового огня "Град".

Читайте такжеБоевики выпустили по блокпосту под Волновахой 88 ракет из трех "Градов" - ГПУ

Кроме того, Боевики возобновили активные обстрелы из «Градов», минометов, артиллерии и танков позиций сил АТО в районе Мариуполя на Донбассе. Восемь раз огнем из минометов, артиллерии, танков и РСЗО «Град» были подвержены укрепленные пункты украинцев возле Гнутово.