Боевики возобновили артиллерийские обстрелы сил АТО в районе Мариуполя
20:05, 21 января 2015Война
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В районе Павлополя и Первомайска боевики обстреляли позиции украинских военных из минометов.
REUTERS
Боевики возобновили активные обстрелы из «Градов», минометов, артиллерии и танков позиций сил АТО в районе Мариуполя на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр АТО на странице в Facebook.
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«Сегодня возобновились активные обстрелы боевиками наших позиций в районе Мариуполя. Восемь раз огнем из минометов, артиллерии, танков и РСЗО «Град» были подвержены укрепленные пункты украинцев возле Гнутово. Неподалёку от населенных пунктов Чермалык и Талаковка боевики открывали огонь по украинским военным из стрелкового оружия, а поблизости Павлополя и Первомайска – из минометов», - говорится в сообщении.
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