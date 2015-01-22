Тымчук: Боевики обстреливают силы АТО под Мариуполем, идут напряженные бои
Украинские военные пока смогли задержать боевиков, они не смогли продвинуться дальше.
Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в своем Facebook.
«В районе Мариуполя продолжались напряженные бои. Передовые группы российско-террористических войск не смогли продвинуться ни северо-восточнее, ни севернее данного населенного пункта», - сообщает Тымчук.
По информации ИС, особенно напряженные бои и обстрелы зафиксированы в районе Павлополь – Сартана.
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«Артиллерия противника ведет массированный огонь по передовым позициям украинских войск, пытаясь создать условия для дальнейшего продвижения групп боевиков», - пишет Тымчук.
Ранее сообщалось, что боевики не смогли оттеснить украинских военных с Бахмутской трассы. Там противник при всех усилиях не смог «проломить фронт».