Тымчук: Боевики обстреливают силы АТО под Мариуполем, идут напряженные бои

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

«В районе Мариуполя продолжались напряженные бои. Передовые группы российско-террористических войск не смогли продвинуться ни северо-восточнее, ни севернее данного населенного пункта», - сообщает Тымчук.

По информации ИС, особенно напряженные бои и обстрелы зафиксированы в районе Павлополь – Сартана.

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«Артиллерия противника ведет массированный огонь по передовым позициям украинских войск, пытаясь создать условия для дальнейшего продвижения групп боевиков», - пишет Тымчук.

Ранее сообщалось, что боевики не смогли оттеснить украинских военных с Бахмутской трассы. Там противник при всех усилиях не смог «проломить фронт».