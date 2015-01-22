В районе Донецка боевики пытались штурмовать позиции сил АТО

Об этом на странице в соцсети написал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. Он сообщил, что боевики "предпринимали попытки штурма, вынудив подразделения украинских войск провести частичную перегруппировку".

Читайте также"Азов" подтвердил отход украинских военных из аэропорта Донецка

Кроме этого, по данным Дмитрия Тымчука, в районе населенного пункта Пески продолжались тяжелые бои с массированным применением артиллерии и бронетехники. "По трассе через Снежное противник продолжает перебрасывать силы и средства с южного направления в Куйбышевский район Донецка и в район Ясиноватая-Спартак", - отметил Дмитрий Тымчук, добавив, что на протяжении 21 января боевики существенно нарастили боеспособность сосредоточенных в данных районах своих тактических групп.