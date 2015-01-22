Боевики не смогли вытеснить украинских военных с Бахмутской трассы - Тымчук (видео)

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

«В данном районе зафиксировано действие двух взаимодействующих артиллерийских групп противника (до 40 единиц ствольной и реактивной артиллерии), а также порядка 25 танков и 40 ББМ, сосредоточенных на узком участке», - пишет Тымчук.

По информации Тымчука, украинские военные также обороняют свои позиции по реке Северский Донец. Кроме того, происходят массированные огневые удары по позициям сил АТО в районе Крымского и Трехизбенки.

Читайте такжеБоевики снова обстреляли Донецк, силы АТО в районе Марьинки успешно отразили атаку

«Также российско-террористические войска продолжают наращивать группировку в своем базовом районе в полосе Старобешево – Комсомольское. Зафиксировано прибытие через Амвросиевку очередного конвоя (до 20 крытых грузовиков, 2 БМП-2). Часть артгруппы противника, которая вела огонь из района н.п.Комсомольское, сменила огневые позиции», - сообщает Тымчук.

Согласно сообщению ИС, для поддержки усиленной ротной тактической группы боевиков, которая атакует силы АТО в районе Гранитное – Тельманово, также прибыло подкрепление – 3 танка, 10 ББМ.