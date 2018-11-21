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Волонтер показал видео песен и плясок оккупантов на территории Донецкого аэропорта

12:52, 21 ноября 2018
Война
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Оккупанты и мародеры танцуют и распевают свои куплеты на территории захваченного и разрушенного Донецкого аэропорта.

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Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал украинский волонтер Юрий Мысягин.

"Жаль наши "боги войны" из-за мирных договоренностей пока работать не могут. Пусть пока танцуют, расстояния сокращаются", - говорится в его сообщении.

Как сообщалось, по данным разведки, 20 ноября на Донбассе четверо российских наемников были уничтожены и еще четверо - ранены.

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Теги: #боевики#волонтер#видео#Донецкий аэропорт