Тука рассказал, сколько уже идентифицировали кадровых военных РФ, которые захватывали Крым

12:58, 03 апреля 2018
Политика
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фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время круглого стола на тему: «Насилие и пытки на оккупированном Донбассе: наказание неотвратимо», рассказывая о вкладе неправительственных организаций в документирование преступлений России против Украины, начиная с 2014 года.

«По моим оценкам, среди материалов, которые задокументированы и переданы в различные судебные инстанции, не только к МКС (Международный уголовный суд), 80% или даже больше - это те материалы, которые собраны неправительственными организациями», - отметил он.

По словам Туки, когда Минюст и МИД начали свою деятельность в исках против России в Международном уголовном суде и Европейском суде по правам человека, то им не хватало доказательной базы, не хватало свидетельств.

«Те показания, которые давала украинская сторона в международных судах с точки зрения фиксации события, в документальном оформлении значительно проигрывали соответствующим материалам, которые подавала против Украины Россия ... тогда я познакомил работников МИД и Минюста с тремя ресурсами - «Стоптерор», InformNapalm и «Миротворец», и сейчас два первых ресурсва в качестве официальной стороны обвинения привлечены ко всем судебным процессам. Ребята из «Миротворца» не могут себе позволить такой роскоши - быть публичными лицами», - сказал он.

«Лишь только по Крыму идентифицировано с установочными данными мест жительства, гражданства, всех географических данных - более 1,5 тыс. кадровых российских военнослужащих, принимавших непосредственное участие в аннексии Крыма. Что касается событий на Донбассе - установлено несколько десятков тысяч конкретных лиц, подозреваемых в совершении незаконных действий на территории Украины», - рассказал Тука, заметив, что лица были установлены в начале 2015 года.

При этом он отметил, что лично видел, насколько скрупулезно работают люди, которые собирают доказательства присутствия регулярной российской армии на территории Украины.

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Теги: #российские военные в Крыму#Тука о Донбассе