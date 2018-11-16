На Донбассе погиб брат известного украинского историка (фото)
08:37, 16 ноября 2018Война
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Сержант Лукьянец Александр Петрович проходил службу в батальйоне с 2016 года.
Александр Лукьянец был родным братом известного украинского историка Руслана Забилого / 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада в Facebook
В четверг, 15 ноября, в зоне проведения ООС, ушел из жизни сержант Лукьянец Александр Петрович, старшина 3 мотопехотной роты 21 омпб.
Об этом сообщила 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада в Facebook.
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"В батальйоне проходил службу с 2016 года, зарекомендовал себя как ответственный военнослужащий. Служебные обязанности выполнял всегда добросовестно, в полном объеме. Сочувствуем потере семьи, это потеря для каждого из нас", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание "Гал-инфо", Александр Лукьянец был родным братом известного украинского историка, директора Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого" Руслана Забилого.
Как сообщал УНИАН, российские оккупанты сегодня ранили двух бойцов ООС на Донбассе.
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