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Российские оккупанты ранили двух бойцов ООС на Донбассе - сами понесли значительные потери

08:28, 16 ноября 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

Оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск, сообщает штаб ООС.

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Так, в течение прошедших суток враг осуществлял обстрелы позиций бойцов ООС в районах населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое, Вильный, Шумы, Пивденное, Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Павлополь, Водяное и Широкино.

В ходе боевых действий два военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, 15 ноября три боевика российских оккупационных войск уничтожены и еще пять - ранены.

Ранее в Минобороны сообщали, что Российская Федерация использует оккупированные районы Донецкой и Луганской областей Украины как полигон для новейшего оружия и утилизации устаревших боеприпасов.

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Теги: #Донбасс#боевики#потери