На Донбассе оккупанты из минометов били по позициям ВСУ, двое военных получили ранения (видео)

Оккупанты применили минометы против позиций украинских военных возле Крымского. Именно там боевики проявили наибольшую огневую активность.

На Донбассе оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям наших войск, четыре из них - с использованием вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

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Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. "Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Пески, Опытное, Марьинка, Славное, Красногоровка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь и Лебединское", - говорится в сообщении.

Кроме этого там отметили, что российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. "Из минометов калибра 120 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Новолуганского. Такое же оружие, только 82-го калибра, оккупанты применили неподалеку Павлополя и Крымского. Именно возле последнего оккупанты проявили наибольшую огневую активность", - отметили в пресс-центре.

В результате боевых действий ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил.

Сегодня, 9 ноября, вражеских обстрелов не зафиксировано.

"По данным разведки, в течение прошлых суток, один российский оккупант был уничтожен, санитарные же потери противника составляют 11 человек", - подытожили в пресс-центре.