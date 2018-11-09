На Донбассе оккупанты из минометов били по позициям ВСУ, двое военных получили ранения (видео)
На Донбассе оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям наших войск, четыре из них - с использованием вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.
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Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. "Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Пески, Опытное, Марьинка, Славное, Красногоровка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь и Лебединское", - говорится в сообщении.
Кроме этого там отметили, что российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. "Из минометов калибра 120 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Новолуганского. Такое же оружие, только 82-го калибра, оккупанты применили неподалеку Павлополя и Крымского. Именно возле последнего оккупанты проявили наибольшую огневую активность", - отметили в пресс-центре.
В результате боевых действий ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил.
Сегодня, 9 ноября, вражеских обстрелов не зафиксировано.
"По данным разведки, в течение прошлых суток, один российский оккупант был уничтожен, санитарные же потери противника составляют 11 человек", - подытожили в пресс-центре.