Российско-оккупационные войска проведут учения по ведению наступательных действий на Азово-Причерноморском направлении - ИС

Подготовка к учениям осуществляется в рамках единого плана и системы оперативной и боевой подготовки Южного военного округа ВС РФ.

Российско-оккупационные войска на Донбассе в декабре проведут командно-штабного учения по ведению наступательных действий на Азово-Причерноморском направлении.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

«В 1 и 2 АК оккупационных войск осуществляется планирование и подготовку к проведению в декабре с.г. командно-штабного учения с целью отработки вопросов ведения наступательных действий на Азово-Причерноморском оперативном направлении», - заявил он, отмечая, что подготовка осуществляется в рамках единого плана и системы оперативной и боевой подготовки Южного военного округа ВС РФ.

Кроме того, по словам Тымчука, для поддержания частей и подразделений 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск в готовности к активизации ведения боевых действий, оккупационным командованием систематически проводились проверки боевой готовности подразделений.

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«На военных полигонах “Центральный”, “Приморский”, “Ударный”, “Южный” и “Передовой” проводились учебные занятия по огневой, тактико-специальной подготовке, а также тренировки со стрельбой и управлением огнем дежурных артиллерийских подразделений», - сообщил Тымчук.

Как сообщал УНИАН, 12 октября президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО «О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе».

В документе отмечается, что, рассмотрев угрозы национальной безопасности на юге и востоке Украины, в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе, обусловленные агрессивными действиями России, Совет нацбезопасности и обороны констатировала наличие условий, которые могут привести к критической дестабилизации экономической и общественно-политической ситуации, морской блокаде побережья Украины.

Кабмину поручено создать межведомственный координационный орган, который должен обобщить правовую позицию государства по вопросу подготовки консолидированной претензии официального Киева к России о международно-правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины.

7 ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия активно насыщает некогда мирное Азовское море военными кораблями и отрабатывает методы блокады морских портов.