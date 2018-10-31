цей матеріал доступний українською

Появилось видео испытаний новой украинской боевой машины

16:22, 31 октября 2018
Война
1025 0

Совет национальной безопасности и обороны Украины показал видео испытаний нового украинского 120-мм мобильного минометного комплекса "Барс-8ММК".

Ролик опубликовали на YouTube-канале ведомства. На испытаниях присутствовал секретарь СНБО Александр Турчинов.

Читайте такжеВСУ испытали новый мобильный минометный комплекс (фоторепортаж)

Как сообщалось ранее, мобильный минометный комплекс "Барс-8ММК"создан украинскими производителями на базе бронеавтомобиля "Барс-8". Боевая машина оборудована автоматизированной системой развертывания и управления огнем.

Около 20 секунд необходимо мобильному комплексу, чтобы покинуть огневую позицию, избежав ответа врага. Боекомплект - 60 мин, а экипаж боевой машины состоит всего из трех человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ВСУ#видео#Турчинов