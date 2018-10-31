ВСУ испытали новый мобильный минометный комплекс (фоторепортаж)

Комплекс можно максимально быстро разворачивать и сворачивать, чтобы избежать огневого ответа врага.

Вооруженные силы Украины испытали новый украинский 120-миллиметровый мобильный минометный комплекс «Барс-8ММК» в ходе учений на одном из военных полигонов.

Как сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины, на учениях присутствовал секретарь СНБО Александр Турчинов.

Как отметил Турчинов, мобильный минометный комплекс создан украинскими производителями на базе бронеавтомобиля «Барс-8». Боевая машина оснащена автоматизированной системой развертывания и управления огнем.

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«Комплекс может быстро перемещаться к необходимой точке ведения огня, его компьютерная система позволяет позиционироваться на местности, подготовка к стрельбе из походного положения - всего минута», - сообщил Турчинов.

По его словам, еще около 20 секунд необходимо мобильному комплексу, чтобы покинуть огневую позицию, избежав ответа врага. Он также сообщил, что в боекомплекте 60 мин, а экипаж боевой машины состоит всего из трех человек.

«Производители решили несколько задач при разработке этого мобильного минометного комплекса, в частности, достигли максимальной скорости развертывания и свертывания, способности мобильно перемещаться по бездорожью, возможности поразить цель с высокой точностью, и, главное, - безопасности его применения», - сказал секретарь СНБО.

По его убеждению, после завершения государственных испытаний и принятия на вооружение комплекс займет достойное место в вооружении Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций.

Ранее сообщалось, что украинская армия вскоре получит новое поколение артиллерии – ракетный комплекс "Ольха". Вскоре начнется его серийное производство.