"Десятки осколков порубили его тело": в Днепре спасают военного, попавшего под минометный обстрел (видео)

Состояние военного крайне тяжелое.

В Днепре в больнице имени Мечникова спасают 47-летнего старшего лейтенанта из Сум, котрый попал под минометный обстрел боевиков под Авдеевкой.

Об этом УНИАН сообщил главврач больницы Сергей Рыженко. Он отметил, что состояние военного крайне тяжелое.

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"Эдуард, 47 лет, родом из Сум, старший лейтенант. Минно-взрывная травма под Авдеевкой. Десятки осколков порубили его тело. Тяжелое черепно-мозговое ранение, ранение шеи, брюшной полости, конечностей. Врачи 66 ВМГ оказали первую помощь, провели стабилизирующие операции. На аппарате искусственной вентиляции легких доставлен в Мечникова. Состояние крайне тяжелое", - сообщил Рыженко.

По его словам, военный нуждается в последующих операциях, но надежда есть - вчера раненный самостоятельно задышал.

Как сообщал УНИАН, 25 октября в ходе боевых действий был ранен один украинский военный.