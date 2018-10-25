Оккупанты на Донбассе готовятся подавлять протесты и массовые беспорядки

Российское оккупационное командование не исключает возможности обострения общественно-политической ситуации на оккупированных территориях.

На военных полигонах временно оккупированного Донбасса подразделения «МВД ЛНР/ДНР» отрабатывают действия по подавлению массовых беспорядков и акций протеста.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на информацию Главного управления разведки МО.

По его словам, связано это с тем, что российское оккупационное командование не исключает возможности обострения общественно-политической обстановки на временно оккупированной территории в ходе так называемых «выборов», которые запланированы на 11 ноября.

«В частности, 23-26 октября под руководством представителей ФСБ РФ на полигонах российских оккупационных войск, под видом учений по противодействию украинским диверсионным группам, проводятся внеплановые тренировки подразделений т.н. «МВД ЛНР/ДНР» по отработке способов подавления массовых беспорядков и протестных акций, в т.ч. с применением снайперских групп, которые прибыли после подготовки с территории России», - сообщил Гуцуляк.

Он также отметил, что российские оккупационные администрации скрывают результаты мониторинга общественного мнения. «Вместе с тем замалчиваются результаты опроса населения временно оккупированных территорий, проведенного с 1 по 10 октября. Они свидетельствуют о росте недовольства политикой РФ и усилении негативного отношения к идеологии т.н. «русского мира». Кроме того, по результатам опроса, более 75% граждан выразили желание проживать в дальнейшем в Украине и менее 10% - на территории т.н. «ЛНР/ДНР», - сказал спикер Минобороны.

Ранее сообщалось, что в рядах боевиков "ДНР" растет недовольство мизерной зарплатой.