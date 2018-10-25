Вчера ВСУ трижды отбивали атаки возле недавно освобожденного поселения и уничтожили троих оккупантов

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

На протяжении прошлых суток, 24 октября, российские оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг 2 раза применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, вражеские мины 120-го калибра упали на территории села Водяное на Мариупольском направлении.

Российско-оккупационные войска, из минометов калибра 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Свободное, Екатериновка, Новолуганское, Каменка, Пески, Марьинка, Тарамчук, Павлополь, Гнутово и Водяное.

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Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

«Огневое воздействие из минометов 82-го калибра пережили защитники Павлополя и Гнутово, а по позициям в районе Песков враг стрелял из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Трижды за минувшие сутки шли боевые действия вокруг хутора Вильный, на Попаснянском направлении. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, подразделения Объединенных сил адекватно и достойно отвечали», – говорится в сообщении.

Отметим, об освобождении хутора Вильный штаб ООС сообщил 23 сентября.

По данным разведки, в течение суток были уничтожены трое оккупантов.

Сегодня боевики трижды обстреляли позиции ВСУ в районах Авдеевки, Красногоровки и Гнутово. Тяжелое вооружение не применялось. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.