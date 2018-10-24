В сети показали ликвидированного на Донбассе боевика "Демона" (фото)
13:02, 24 октября 2018Война
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Второму убитому боевику за два дня до смерти исполнилось 20 лет.
На Донбассе был убит боевик Сметанин Дмитрий по кличке "Демон" / Facebook Анатолий Штефан
В понедельник, 22 октября, на Донбассе был убит боевик Сметанин Дмитрий по кличке "Демон".
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Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан опубликовал его фото на странице в Facebook.
"Обстоятельства требуют уточнения", - написал он.
Также он рассказал о смерти еще одного террориста. Так, на Донбассе был убит боевик Николай Калиниченко, которому за два дня до смерти исполнилось 20 лет.
Facebook Анатолий Штефан
Как сообщал УНИАН, ранее в сети показали ликвидированного на Донбассе террориста "Харзу".
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