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В сети показали ликвидированного на Донбассе боевика "Демона" (фото)

13:02, 24 октября 2018
Война
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На Донбассе был убит боевик Сметанин Дмитрий по кличке "Демон" / Facebook Анатолий Штефан

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Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан опубликовал его фото на странице в Facebook.

"Обстоятельства требуют уточнения", - написал он.

Также он рассказал о смерти еще одного террориста. Так, на Донбассе был убит боевик Николай Калиниченко, которому за два дня до смерти исполнилось 20 лет.  

Facebook Анатолий Штефан

Как сообщал УНИАН, ранее в сети показали ликвидированного на Донбассе террориста "Харзу".

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Теги: #Донбасс#боевики