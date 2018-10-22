Устроили оккупантам "шмаки-бум": офицер ВСУ показал мощные удары с воздуха по позициям "ДНР" (видео)

ВСУ ударили по позициям оккупантов в районе н.п. Верхнеторецкое.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» обнародовал видео уничтожения с воздуха огневых позиций оккупантов в районе н.п. Верхнеторецкое.

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Видео обнародовано на странице военного в Facebook.

«Неугомонные колорады каждый день провоцируют спокойные ОС. После нескольких провокаций, опять ОСы в районе н.п. Верхнеторецкое полетели в гости на РОП колорадов, чтобы немного их ужалить и сделать шмаки-бум. Немного успокоили их, как их технику, так и колорадов, что не успели добежать до блиндажей. Верьте ОСам, у них есть успокоительное и они его постоянно применяют», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, накануне, 21 октября, оккупанты понесли существенные потери – 8 боевиков были ликвидированы.