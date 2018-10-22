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Устроили оккупантам "шмаки-бум": офицер ВСУ показал мощные удары с воздуха по позициям "ДНР" (видео)

12:33, 22 октября 2018
Война
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Удары нанесены после нескольких провокаций боевиков / скриншот видео Анатолий Штефан

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Видео обнародовано на странице военного в Facebook.

«Неугомонные колорады каждый день провоцируют спокойные ОС. После нескольких провокаций, опять ОСы в районе н.п. Верхнеторецкое полетели в гости на РОП колорадов, чтобы немного их ужалить и сделать шмаки-бум. Немного успокоили их, как их технику, так и колорадов, что не успели добежать до блиндажей. Верьте ОСам, у них есть успокоительное и они его постоянно применяют», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, накануне, 21 октября, оккупанты понесли существенные потери – 8 боевиков были ликвидированы.

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Теги: #Донбасс#война