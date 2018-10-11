Полковник Генштаба объяснил, почему ВСУ пошли на освобождение села возле Волновахи

Военнослужащие были вынуждены улучшить свое тактическое положение.

Продвижение Вооруженных Сил Украины в так называемой "серой зоне" на Донбассе носит тактический характер и призвано защитить украинских военных от вражеских обстрелов.

Об этом заявил полковник Генштаба ВСУ Виктор Шидлюх, передает «Обозреватель». Он прокомментировал зачистку украинскими военными населенного пункта вблизи Волновахи Донецкой области, в результате которой бойцы продвинулись на 1,2 км вперед.

"Это профессиональные ребята, и они знают, что делают", — заявил полковник.

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"Есть территории, где по минским соглашениям мы можем находиться. Обычно потребность в продвижении диктуется тем, что мы находимся в невыгодном положении. Например, в населенном пункте. Подбираются, прикрываясь населенным пунктом, и нас обстреливают. Военнослужащие планируют определенные действия и улучшают свое положение. И тогда возможности обстреливать у россиян и их наемников уже нет", — добавил Шидлюх.

Как сообщал УНИАН, накануне, 10 октября, стало известно о продвижении украинских военных на 1,2 км вперед возле Волновахи. ВСУ взяли под контроль село в «серой зоне», которое боевики использовали для обстрелов.