ВСУ освободили село возле Волновахи и нашли там новые доказательства военного присутствия РФ (фото, видео)

Почти вся территория, где была проведена спецоперация, заминирована минами российского производства.

Объединенные силы провели зачистку населенного пункта вблизи Волновахи.

Как сообщает фонд «Повернись живим», в ходе спецоперации украинские военные продвинулись на 1 200 метров вперед. Село, в котором до войны жили 80 человек и где была проведена зачистка, находится в так называемой «серой зоне».

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Несмотря на Минские договоренности, боевики использовали населенный пункт, чтобы обстреливать позиции защитников Украины. Местные жители покинули деревню несколько лет назад: террористы держали местное население в страхе, а затем разграбили разрушенные дома.

Отмечается, что почти вся территория, где была проведена спецоперация, заминирована минами российского производства. В частности, ПМН-2 – запрещенными Женевской конвенцией противопехотными минами. Судя по характеру «расстановки мин», их закладывали профессиональные военные.

«Защитники Украины также нашли в «серой зоне» российские сухпайки, где были указаны города изготовления – например, Пермь и Москва, а также остатки боеприпасов Вооруженных сил РФ с затертыми маркировками», – сообщили в фонде.