В ИС рассказали о массовом употреблении боевиками "ДНР" наркотиков: за "траву" уже даже не наказывают
10:37, 10 октября 2018Война
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"Крышуют" схему распространения наркотиков представители руководства "МВД ДНР".
REUTERS
Боевики «ДНР» массово употребляют наркотические опиатные средства.
Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».
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«В 1-й и 7-й бригадах «1-го АК ДНР» ( «ОК «Донецк») командование фиксирует массовое употребление личным составом наркотических опиатных средств (при этом употребление «травы» уже за проступок не считается)», – говорится в сообщении.
Отмечается, что диллеры привозят «товар» практически прямо под КПП частей. Особой популярностью пользуется наркотик под названием «Микс».
«По данным командиров бригад, «крышуют» схему распространения наркотиков представители руководства «МВД ДНР», – добавили в ИС.
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