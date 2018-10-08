"Камни с неба": на Донбассе уничтожена позиция боевиков "ДНР" (видео)
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Бойцы ООС устроили очередной разгром оккупантам на Донбассе - метким выстрелом уничтожили их позицию.
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Украинский волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook опубликовал видео огневого удара на одном из участков операции ОС в Донецкой области.
"На одном из передовых участков операции ОС в Донецкой области из-за систематических обстрелов со стороны противника на помощь ВСУ пришла небесная канцелярия. Это как раз те самые "да хоть камни с неба", - подписал ролик волонтер.
Как сообщал волонтер Юрий Мысягин, ВСУ заняли новые позиции в зоне проведения ООС на Донбассе. Теперь более 6 кв.км находятся под их контролем.