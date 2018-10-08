Под Донецком вражеские снайперы круглосуточно обстреливают позиции военных (видео)

С 7 до 18 часов оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Сегодня в районе проведения операции Объединенных сил получили ранения двое военнослужащих.

Как сообщается на странице ООС в Facebook, в течение текущих суток, с 7 до 18 часов, оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня, при этом зафиксированы 4 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

«Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Екатериновка, Троицкое, Водяное и Лебединское», - говорится в сообщении.

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Опорные пункты украинских войск вблизи Крымского были обстреляны из минометов 120-го и 82-го калибра, а позиции возле Лебединского - из минометов калибра 120 мм. Кроме того, по защитникам Крымского и Троицкого террористы вели огонь из вооружения боевых машин пехоты.

«В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел», - отмечается в сообщении.

Кроме того военных под Донецком со стороны поселка Старомихайловка обстреливают снайперы. Четверо раненых за короткое время и все - от пуль снайпера.

В пресс-центре ООС уверяют, что ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.