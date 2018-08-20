На Донбассе от пули снайпера погиб 21-летний сержант (видео)

Боец лишь посмотрел в тепловизор, и именно в этот момент снайпер попал ему в голову

Командир пулеметного отделения Владислав Бондаренко с позывным "Прокурор" был на ночном дежурстве, услышал выстрелы, вышел из блиндажа проверить, что происходит.

Как сообщает ТСН, боец лишь посмотрел в тепловизор, и именно в этот момент снайпер попал ему в голову. Шансов выжить у Владислава не было.

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По данным штаба ООС, инцидент произошел 18 августа под Авдеевкой в Донецкой области. Погибшему был 21 год, он имел звание сержанта и служил в 92-й отдельной механизированной бригаде. Боец родом из села Камышеватое, Новоукраинского района Кировоградской области.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки боевики стреляли из тяжелого вооружения на Мариупольском направлении.