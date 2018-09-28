Террорист Гиркин подтвердил подлинность материалов СБУ об устранении Захарченко

Террорист Игорь Гиркин сослался на собственные источники в Донецке.

Бывший предводитель боевиков «ДНР» Игорь Гиркин подтвердил, что материалы СБУ о подготовке новым главарем Денисом Пушилиным устранения Александра Захарченко являются не фейком.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский со ссылкой на сообщение Гиркина в соцсети.

«Подтверждение из Донецка, что это не "укро-фейк" - только что мною получено. Персонаж опознан и его идентификация по голосу и манере речи у знакомых с ним людей не вызывает сомнений. Подтверждено также, что - совершенно точно - указанный человек работал в команде Пушилина и являлся одним из его ближайших людей как минимум в июне сего года. Все остальные выводы делайте самостоятельно. Я-же, на основании услышанного, склонен полагать, что в команде Пушилина знали о "неких событиях", которые должны произойти с Захарченко в сентябре», – написал Гиркин, комментируя материалы СБУ.

«Значит, отпадают последние сомнения – Захарченко порешили свои. В какую же отвратительную клоаку россияне превратили Донбасс. Просто невероятно, какая только гнусь не всплыла под российскими флагами», – отметил Казанский.

Гиркин тоже подтвердил, что прослушка помощника Пушилина - не фейк. Значит, отпадают последние сомнения - Захарченко порешили свои. В какую же отвратительную клоаку россияне превратили Донбасс. Просто невероятно, какая только гнусь не всплыла под российскими флагами pic.twitter.com/0mOhHNvTZE — Денис Казанський (@den_kazansky) 28 вересня 2018 р.

Как сообщал УНИАН, накануне, 27 сентября, сотрудники Службы безопасности Украины опубликовали аудиозапись с доказательствами подготовки принудительного отстранения от должности главаря боевиков, известного как «глава ДНР», Александра Захарченко так называемым главой «народного совета ДНР» Денисом Пушилиным.

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Главарь боевиков «ДНР» Александр Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего связанных с перераспределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и мешать.

Так называемый «народный совет «ДНР» назначил временно исполняющим обязанности главы «республики» Пушилина. Кроме того, информационные ресурсы террористов сообщают, что на 11 ноября назначены «внеочередные выборы главы «ДНР» и «парламента».