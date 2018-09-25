Спецпредставитель США обвинил Россию в катастрофе самолета MH17

По словам Волкера, выстрел по самолету произвел зенитный комплекс, доставленный на территорию Украины из российской воинской части.

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер обвинил Россию в катастрофе пассажирского самолета MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.

"Ответственность несет Россия из-за ее вторжения и оккупации этой части Украины", - сказал он в интервью в эфире радиостанции Эхо Москвы.

По словам Волкера, выстрел по самолету произвел зенитный комплекс, доставленный на территорию Украины из российской воинской части. После крушения самолета он вновь был направлен в Россию на свое место дислокации.

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"Вопрос о том, кто именно нажал пусковую кнопку, был ли это русский по национальности, украинец, украинский гражданин с Донбасса или офицер Вооруженных сил России, откровенно говоря, менее важен, чем тот факт, что это российская единица военной техники, которую перевезли в другую суверенную страну под контролем России, была использована для запуска ракеты, которая убила всех этих мирных граждан, а затем была вывезена из Украины", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября в Министерстве обороны РФ заявили, что ракета, которая атаковала самолет рейса МН17, после изготовления была поставлена в УССР, а после распада СССР была принята на вооружение украинской армии. В оборонном ведомстве утверждали, что ракета была изготовлена на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении в 1986 году и в декабре того же года направлена в 223 зенитно-ракетную бригаду в город Теребовля Тернопольской области.

В ответ Совместная следственная группа в составе представителей Украины, Нидерландов, Малайзии, Австралии и Бельгии по расследованию катастрофы самолета заявила, что готова изучить новые «доказательства» России в деле о сбитии самолета.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске.