Россия придумала новую ложь о катастрофе МН17 над Донбассом

По словам представителя Минобороны РФ, ракета была изготовлена на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении в 1986 году.

В Министерстве обороны России утверждают, что ракета, которая атаковала самолет рейса МН17, после изготовления была поставлена в УССР, а после распада СССР была принята на вооружение украинской армии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве заявил начальник главного ракетно-артиллерийского управления ВС РФ Николай Паршин.

«Эта ракета 29 декабря 1986 года была отправлена железнодорожным транспортом в войсковую часть № 20152. Достоверно известно, что ракета воинской частью была получена», - сказал Паршин. По его словам, на базе воинской части № 20152 была сформирована 223-я зенитно-ракетная бригада.

«Отдельно остановлюсь на воинской части 20152, куда была поставлена ракета с номером 886847349. Ее действительное название – 223-я зенитно-ракетная бригада, в 1986 году она входила в состав Карпатского военного округа в городе Теребовля. На ее вооружении стояли зенитно-ракетные комплексы «Бук», после распада СССР она была включена в состав Вооруженных сил Украины», - заявил Паршин.

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«Указом президента Украины эта часть была переименована в 223-й зенитно-ракетный полк. В настоящее время данная часть дислоцирована в городе Стрый Львовской области, на ее вооружении по-прежнему стоят комплексы «Бук». Примечательно, что части 223-го полка, начиная с 2014 года, неоднократно привлекались к так называемой антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях», - добавил он.

Также Паршин утверждает, что эта ракета на территорию России не возвращалась.

По его словам, ракета была изготовлена на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении в 1986 году и именно она представлена голландскими следователями в качестве вещественного доказательства.

На брифинге он представил якобы комплект технической документации, которая заполняется на заводе-изготовителе на каждое произведенное изделие и хранится там вне зависимости от того, находится ли оно на территории России или за ее пределами.

«Среди предъявляемых вам документов присутствуют паспорт на сопловой блок 9Д13105000 № 8-30-113», - сказал он.

Также на пресс-конференции был представлен якобы формуляр двигателя ракеты 9Д131 с заводским номером 8869032.

«Как видно на слайде, представленные на брифинге совместно со следственной группой номера компонентов ракеты 9М38 и номера агрегатов, отмеченные в технической документации, хранившейся на Долгопрудненском научно-производственном предприятии и демонстрируемые сегодня, идентичны», - сказал Паршин.

«Содержание найденных нами и представленных вам сегодня документов не вызывает сомнения. Представители совместной следственной группы могут ознакомиться с этими документами, если пожелают», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 24 мая Совместная группа по вопросам расследования катастрофы самолета «Малазийских авиалиний», в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, представила дополнительные доказательства относительно ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ.