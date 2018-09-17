Совместная следственная группа хочет получить от РФ документы о новых "доказательствах" по катастрофе MH17

В Совместной следственной группе отметили, что предыдущие данные Минобороны РФ по делу MH17 не соответствовали действительности.

Совместная следственная группа в составе представителей Украины, Нидерландов, Малайзии, Австралии и Бельгии по расследованию катастрофы самолета«Малайзийских авиалиний» «Боинг 777» (рейс MH17) заявляет, что хочет получить от Российской Федерации документы о новых «доказательствах» в деле по сбиванию самолета для их тщательного изучения.

Как сказано в заявлении на сайте Государственной прокуратуры Нидерландов, следственная группа приняла во внимание информацию о MH17, впервые представленную российскими властями.

«Еще в 2014 году Совместная следственная группа обратилась с запросом к Российской Федерации предоставить всю необходимую информацию. В мая 2018 года Совместная следственная группа конкретно запрашивала информацию о номерах найденных нескольких ракетных компонентов», - говорится в заявлении.

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«Совместная следственная группа не получила ответа по существу от Российской Федерации на этот вопрос и в отношении различных других запросов для правовой помощи в период 2016, 2017 и 2018 годов. Однако в августе 2018 года Российская Федерация сообщила в письменном виде, что Совместная следственная группа не должна отправлять дополнительные запросы для получения необходимых доказательств», - отмечается в заявлении.

«Совместная следственная группа тщательно будет изучать представленную сегодня Российской Федерацией информацию, как только РФ сделает соответствующие документы доступными следственной группе», - заявили в Совместном следственной группе.

Следствие уже обращалось к РФ в мае 2018 года о получении документов по MH17, что также является обязательным в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН 2166.

Также сказано, что по состоянию на сегодняшний день Совместная следственная группа проанализировала всю информацию, предоставленную РФ, и приняла ее во внимание в рамках расследования.

«Раньше было засвидетельствовано, что информация, представленная публично Министерством обороны Российской Федерации и предоставленная следственной группе в некоторых случаях, включая возможное присутствие реактивного истребителя рядом с самолетом MH17 на радиолокационных изображениях ... не соответствовала действительности», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 сентября, в Минобороны РФ заявили, что ракета, которая атаковала самолет рейса MH17, после изготовления была поставлена в УССР, а после распада СССР была принята на вооружение украинской армии. По словам представителя Минобороны РФ, ракета была изготовлена на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении в 1986 году и в декабре того же года направлена в 223-й зенитно-ракетную бригаду в г. Теребовля Тернопольской области.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.